Мерсон дал прогноз на матч «Челси» – «Эвертон»

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Пол Мерсон поделился ожиданиями от ближайшего матча «Челси» в Английской премьер-лиге. В понедельник команда Маурисио Почеттино примет у себя дома «Эвертон».

«Челси» в этом сезоне показал себя на уровне значительно ниже среднего, но я думаю, что команда должна справиться с «Эвертоном» на домашнем стадионе. Ставлю на победу хозяев 2:0», – цитирует Мерсона журналист Саймон Филлипс.

Напомним, «Челси» сейчас занимает девятое место в чемпионате Англии с 44 очками в активе. «Синие» уже набрали столько же пунктов, сколько за всю прошлую кампанию, где финишировали на двенадцатой строчке.