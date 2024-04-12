«Манчестер Юнайтед» предложил 90 миллионов за полузащитника «Барселоны»

Каталонская «Барселона» может продать бразильского вингера Рафинью. По информации Todofichajes, «сине-гранатовые» получили предложение по трансферу игрока от «Манчестер Юнайтед».

Руководство английского топ-клуба предложило за футболиста 90 миллионов евро. Эта сумма может помочь «Барселоне» поправить финансовое положение. Стоит отметить, что портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего игрока в 50 миллионов.

В текущем сезоне чемпионата Испании Рафинья поучаствовал в 22 матчах, забил пять мячей и сделал семь голевых передач. Трудовое соглашение бразильца с «Барселоной» рассчитано до середины 2027 года.