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«Манчестер Юнайтед» предложил 90 миллионов за полузащитника «Барселоны»

12 Апреля 2024 • 11:01 Комментировать (3)

Каталонская «Барселона» может продать бразильского вингера Рафинью. По информации Todofichajes, «сине-гранатовые» получили предложение по трансферу игрока от «Манчестер Юнайтед».

Руководство английского топ-клуба предложило за футболиста 90 миллионов евро. Эта сумма может помочь «Барселоне» поправить финансовое положение. Стоит отметить, что портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего игрока в 50 миллионов.

В текущем сезоне чемпионата Испании Рафинья поучаствовал в 22 матчах, забил пять мячей и сделал семь голевых передач. Трудовое соглашение бразильца с «Барселоной» рассчитано до середины 2027 года.

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Барселона Манчестер Юнайтед Рафинья Диас трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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Комментарии (3) Все комментарии
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San13
12 Апреля 2024 в 11:54
В принципе можно и продать, но только с кем мы останемся на флангах? С 16летним Ямалем, деревянным Торресом и не умеющим атаковать Бальде? Перспектива так себе. Разве что прикупят кого.
euro foot
12 Апреля 2024 в 11:52
Маловато будет после такого-то матча...
San13
12 Апреля 2024 в 11:55
Если бы в каждом матче так играл, то было бы маловато)) А так, в самый раз.
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