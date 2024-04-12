Легенда «Ливерпуля» назвал единственный плюс в разгроме от «Аталанты» со счётом 0:3

Экс-игрок сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер отреагировал на крупное поражение «Ливерпуля» от «Аталанты» в первом матче ¼ финала Лиги Европы. Подопечные Юргена Клоппа были разгромлены на «Энфилде» со счетом 0:3.

«Ужасная игра, плохой результат. Единственный плюс для «Ливерпуля» в том, что на выезде можно сыграть дублерами. Команде нужно все силы бросить на Премьер-лигу», - гласит сообщение эксперта в социальных сетях.

Ответный матч «Аталанты» и «Ливерпуля» состоится в Бергамо на следующей неделе.

В чемпионате Англии команда Клоппа занимает второе место, уступая лидирующему «Арсеналу» по дополнительным показателям.