«Арсенал» может подписать бывшего полузащитника «Барселоны»

Бывший полузащитник каталонской «Барселоны» и «Ливерпуля» Артур Мело может вернуться на туманный Альбион. Об этом сообщается на страницах Teamtalk.

По сведениям журналистов, в услугах бразильского футболиста заинтересован лондонский «Арсенал». В настоящий момент 27-летний игрок выступает на правах аренды за «Фиорентину». Его полноценный контракт принадлежит туринскому «Ювентусу».

Трансферная стоимость Артура, согласно оценке портала Transfermarkt, составляет 15 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Италии Мело провел 27 поединков. Полузащитник сделал голевую передачу и получил две желтые карточки.