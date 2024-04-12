«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с полузащитником «Ювентуса»

Французский полузащитник Адриен Рабио, выступающий за туринский «Ювентус», имеет два варианта трудоустройства в Английской премьер-лиге. Об этом рапортует Teamtalk.

Хавбек, который летом станет свободным агентом, находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасла». Оба клуба начали предварительные переговоры с игроком относительно трансфера.

29-летний полузащитник защищает цвета «старой синьоры» с июня 2019 года. Контракт истекает в конце нынешнего сезона. Рыночная стоимость Адриена составляет 40 миллионов евро.

В текущем розыгрыше Серии А Рабио провел 25 поединков. На его счету четыре гола и три результативные передачи.