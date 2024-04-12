Диас хочет получить новый контракт в «Ливерпуле»

Нападающий Луис Диас, выступающий за «Ливерпуль», начал переговоры с руководством мерсисайдского клуба относительно улучшения условий своего контракта. Об этом сообщается в аккаунте deadlinedaylive.

Колумбийский футболист хочет получить новый контракт с повышением заработной платы. Срок действующего соглашения между 27-летним игроком и английским топ-клубом истекает в конце июня 2027 года. Трансферная стоимость Луиса оценивается в 75 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Диас провел 30 поединков, в которых записал на свой счет восемь голов и четыре результативные передачи.