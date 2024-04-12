«Ливерпуль» прервал потрясающую серию, проиграв дома «Аталанте»

В первом матче четвертьфинала Лиги Европы «Ливерпуль» на своем поле принимал «Аталанту». Подопечные Юргена Клоппа неожиданно потерпели крупное поражение со счетом 0:3.

Согласно информации Squawka, мерсисайдский гранд потерпел поражение впервые за 34 домашние встречи. До этого команда Клоппа выиграла 28 матчей и пять раз сыграла вничью. Ответный поединок между «Аталантой» и «Ливерпулем» состоится в Бергамо 18 апреля.

После 31 тура чемпионата Англии мерсисайдцы занимают второе место в турнирной таблице, уступая «Арсеналу» по дополнительным показателям. В следующем туре «Ливерпуль» примет на своем поле «Кристал Пэлас».