​Фабьянски: «Очень разочарованы»

В европейском футболе прошли первые матчи четвертьфиналов Лиги Европы, «Вест Хэм» съездил в Леверкузен оборонять нули, но в последние минуты матча пропустил дважды. Польский голкипер «молотобойцев» Лукаш Фабьянски не скрывает своего разочарования:

- Мы очень разочарованы, ведь первые 80 минут все шло по плану, а затем мы пропустили два гола со стандартов. Обычно мы сильны на стандартах, в этот раз всё получилось наоборот. Но надо отдать должное и сопернику, они давили всю игру на нас, - цитирует слова Фабьянски BBC Sport.

Ответный матч пройдёт через неделю, в следующий четверг.