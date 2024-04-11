​Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку.

Как сообщает TeamTalk, в услугах 32-летнего футболиста заинтересован клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср», за который выступают португалец Криштиану Роналду и сенегалец Садио Мане.

Отмечается, что «Аль-Наср» готов заплатить за Кевина 100 миллионов фунтов.

В текущем сезоне бельгиец провёл 16 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал 14 ассистов на партнёров. Его контракт с «Манчестер Сити» истекает в 2025 году.