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Клуб Роналду готов предложить 100 миллионов фунтов за де Брёйне слухи

11 Апреля 2024 • 22:50 Комментировать

​Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне в летнее трансферное окно может сменить клубную прописку.

Как сообщает TeamTalk, в услугах 32-летнего футболиста заинтересован клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср», за который выступают португалец Криштиану Роналду и сенегалец Садио Мане.

Отмечается, что «Аль-Наср» готов заплатить за Кевина 100 миллионов фунтов.

В текущем сезоне бельгиец провёл 16 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал 14 ассистов на партнёров. Его контракт с «Манчестер Сити» истекает в 2025 году.


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Криштиану Роналду Манчестер Сити Кевин де Брёйне трансферы футбола - лето 2024 Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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