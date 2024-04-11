Варан не сможет помочь «Манчестер Юнайтед» на протяжении нескольких недель

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» информирует, что игрок обороны команды Рафаэль Варан пропустит несколько недель из-за мышечной травмы.

Чемпион мира в составе сборной Франции получил повреждение в матче 31-го тура чемпионата Англии с «Челси» (3:4). Варан намерен вернуться на поле в мае.

Стоит отметить, что в текущем сезоне 30-летний защитник провёл 30 встреч, отличившись одним забитым мячом.

Что касается «Манчестер Юнайтед», то коллектив нидерландского специалиста Эрика тен Хане располагается на шестой позиции турнирной таблицы АПЛ, заработав 49 баллов в 31 матче.

В следующем туре «красные дьяволы» отправятся в гости к «Борнмуту». Встреча состоится 13 апреля.