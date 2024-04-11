«Шеффилд Юнайтед» будет лишён очков, если вылетит в Чемпионшип

В Английской футбольной лиге (EFL) заявили, что «Шеффилд Юнайтед», стоящий на грани вылета из АПЛ, будет лишён четырёх очков в следующем сезоне Чемпионшипа.

Сообщается, что независимая дисциплинарная комиссия (IDC) постановила: с клуба будут сняты два очка, когда клуб окажется под юрисдикцией Английской футбольной лиги (EFL). При этом ещё два балла команда лишится до конца того же сезона.

Данные санкции затрагивают сезон-2022/2023, когда клуб просрочил ряд платежей другим командам. Дело в том, что срок этих просрочек превысил 550 дней в совокупности.

После 31 тура чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» заработал 16 очков и располагается на последней, 20-й позиции.