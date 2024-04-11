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Стало известно, хочет ли Мудрик покинуть «Челси» слухи

11 Апреля 2024 • 19:09 Комментировать
Челси
...
Эвертон
15.04 22:00

Вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик не хочет покидать клуб. Об этом сообщает журналист Экрем Конур.

По информации источника, 23-летний футболист счастлив в «Челси» и, несмотря на слухи о возможном уходе, он не думает о смене клубной прописки в летнее трансферное окно.

В текущем сезоне Мудрик принял участие в 33 матчах во всех турнирах, забил шесть мячей и записал на свой счет два голевых паса.

Контракт игрока с «Челси» рассчитан до 2031 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Мудрика в 35 миллионов евро.

После 30 сыгранных матчей «синие» занимают девятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 44 очка.

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ЧЕЛСИ ЭВЕРТОН
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