«Манчестер Сити» выбрал замену для Уокера

В конце мая защитнику Кайлу Уокеру исполнится 34 года. В «Манчестер Сити» уже подумывают о поиске футболиста, который заменил бы Уокера в долгосрочной перспективе на правом фланге обороны.

Как сообщает TEAMtalk, в качестве замены для Уокера «Манчестер Сити» определил Жереми Фримпонга из «Байера». Нидерландец, что интересно, является воспитанником академии «горожан».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Жереми Фримпонга в 50 миллионов евро. В сезоне 2023/2024 23-летний футболист провёл 36 официальных матчей, в которых забил 12 голов и отдал 11 голевых передач на партнёров.