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«Ньюкасл» объявил о продлении контракта с важным игроком официально

11 Апреля 2024 • 18:23 Комментировать
Ньюкасл
...
Тоттенхэм
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13.04 14:30

«Ньюкасл» посредством своего официального сайта объявил о продлении контракта с полузащитником Жоэлинтоном. «Сороки» не раскрывают срок нового трудового договора, лишь называя его долгосрочным.

Жоэлинтон является важным игроком «Ньюкасла». В английский клуб бразилец перебрался летом 2019 года. С тех пор Жоэлинтон провёл 180 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 25 голов и 15 результативных передач на партнёров.

В настоящий момент 27-летний Жоэлинтон восстанавливается после травмы паха, полученной в январе. В этом сезоне бразилец за «Ньюкасл» не сыграет.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Жоэлинтон

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