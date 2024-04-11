«Ньюкасл» выпустил революционную футболку для глухих людей – они смогут ощутить атмосферу стадиона

«Ньюкасл» вместе со своим спонсором, компанией Sela, выпустил революционную футболку. Она позволит глухим людям ощущать атмосферу стадиона в режиме реального времени.

При производстве футболок использовалась специальная тактильная технология. Футболка может преобразовывать звуки стадиона в тактильные ощущения.

На текущий момент «Ньюкасл» занимает восьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Ближайший матч команда Эдди Хау проведёт в субботу, 13 апреля, - против «Тоттенхэма» на своём поле. Стартовый свисток на «Сент-Джеймс Парк» прозвучит в 14:30 по московскому времени.