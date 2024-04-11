В летнее межсезонье в «Манчестер Юнайтед» может смениться главный тренер. Как сообщает the Sun, заменить Эрика тен Хага у руля команды на «Олд Траффорд» может Грэм Поттер. Этот специалист находится без клубной прописки уже год после ухода из «Челси».

Прямо сейчас «Манчестер Юнайтед» располагается на шестой позиции в таблице Премьер-лиги. Эрик тен Хаг готовит команду к гостевому матчу против «Борнмута», который пройдёт в ближайшую субботу, 13 апреля.

Добавим, что Эрик тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года. Ранее этот специалист показывал хорошие результаты в «Аяксе».

Игроки «Манчестер Юнайтед» считают, что тен Хага уволят