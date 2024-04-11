Игроки «Манчестер Юнайтед» считают, что тен Хага уволят

Футболисты «Манчестер Юнайтед» считают, что в следующем сезоне команду возглавит новый тренер. Как сообщает the Sun, игроки в последнее время заметили изменения в поведении тен Хага. Это наводит на мысли о том, что нидерландский специалист уже знает о своём скором увольнении.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайший матч команда Эрика тен Хага проведёт в субботу, 13 апреля. В этот день «красные дьяволы» будут играть на выезде против «Борнмута». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.