Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Игроки «Манчестер Юнайтед» считают, что тен Хага уволят

11 Апреля 2024 • 17:33 Комментировать
Борнмут
...
Манчестер Юнайтед
1 2.35 X 3.85 2 2.70
13.04 19:30

Футболисты «Манчестер Юнайтед» считают, что в следующем сезоне команду возглавит новый тренер. Как сообщает the Sun, игроки в последнее время заметили изменения в поведении тен Хага. Это наводит на мысли о том, что нидерландский специалист уже знает о своём скором увольнении.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» располагается на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. Ближайший матч команда Эрика тен Хага проведёт в субботу, 13 апреля. В этот день «красные дьяволы» будут играть на выезде против «Борнмута». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг

Новости по матчу

Сегодня, 11 Апреля
17:33
Игроки «Манчестер Юнайтед» считают, что тен Хага уволят
14:06
«Арсенал» поборется с «Манчестер Юнайтед» за полузащитника «Вулверхэмптона»
10:40
«Манчестер Юнайтед» положил глаз на звезду «Милана»
09:05
Скоулз раскритиковал тренировки «Манчестер Юнайтед»
10 Апреля
14:51
Стало известно, кто будет решать судьбу тен Хага в «Манчестер Юнайтед»
11:40
Видич: «Перед этим сезоном я не исключал, что «Манчестер Юнайтед» будет бороться за титул АПЛ»
08 Апреля
15:59
Каземиро: «У нас был шанс набрать 9 очков в последних 3 матчах, но мы набрали всего 2»
12:59
Невилл: «Манчестер Юнайтед» надеялся на удачу в матче с «Ливерпулем»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БОРНМУТ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола высказался о ничьей 3:3 с «Реалом» Гвардиола назвал одно преимущество «Манчестер Сити» над «Реалом» «ПСЖ» хочет подписать звезду «Барселоны» с ценником в 1 миллиард евро Хвичу хочет купить европейский суперклуб Мостовой спрогнозировал точный счёт в матче «Реал» - «Манчестер Сити» Киммих договорился с английским топ-клубом Замена Салаху: «Ливерпуль» отобрал трёх дорогостоящих кандидатов Фелиш назвал лучшего нападающего мира - это не Холанн «Реал» нацелился на нового вратаря «Манчестер Сити» готовит громкий трансфер – клуб договорился с полузащитником
«ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Ляп Лунина, красота Гвардиола и шесть голов: «Реал» и «Манчестер Сити» жахнули убойную ничью на «Бернабеу» «Реал» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле Роналду после «Реала» потерял авторитет: как португалец пылит в никому не интересной лиге Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ Услуги Бердыева были предложены «Спартаку» «Бавария» забила два за два удара в створ и увезла ничью из Лондона – «Арсенал» отыгрался в концовке Хет-трик Палмера с контрольным выстрелом на 102-й минуте: «Манчестер Юнайтед» и «Челси» устроили сумасшестиве в АПЛ Игрок «Ювентуса»: «Не буду мыть руку, которую пожал Месси»
Спортивные новости
Ольховский объяснил поведение Медведева в последних матчах Объявлена дата начала следующего сезона КХЛ Селиваненко высказался о поведении Медведева в матче с Хачановым Крикунов: «Не скажу, что у «Металлурга» зелёный свет по дороге в финал» Хачанов победил Медведева на турнире в Монте-Карло Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 11 Апреля
18:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» выбрал замену для Уокера
18:23 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» объявил о продлении контракта с важным игроком официально
17:54 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» выпустил революционную футболку для глухих людей – они смогут ощутить атмосферу стадиона
17:46 · Англия. Премьер-лига
Поттер может заменить тен Хага «Манчестер Юнайтед» слухи
17:33 · Англия. Премьер-лига
Игроки «Манчестер Юнайтед» считают, что тен Хага уволят
17:11 · Англия. Премьер-лига
Аморим уже выбрал трёх новичков для «Ливерпуля»
16:48 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола носит часы за 128 миллионов рублей
16:34 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» хочет подписать форварда «Ливерпуля»
16:13 · Англия. Премьер-лига
Уайт: «Я ненавижу проигрывать»
15:55 · Англия. Премьер-лига
В АПЛ офсайды будут определять быстрее
15:55 · Англия. Премьер-лига
Клубы АПЛ и Серии A следят за Фонсекой слухи
15:33 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне определил причину своего отравления перед матчем с «Реалом»
14:55 · Англия. Премьер-лига
Аморим рассказал правду на фоне слухов о том, что он заменит Клоппа
14:06 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» поборется с «Манчестер Юнайтед» за полузащитника «Вулверхэмптона»
13:51 · Англия. Премьер-лига
Аканджи – о чемпионской гонке АПЛ: «Мы спокойны, у нас нет бессонных ночей»
Все новости
Рекомендуем