Аморим уже выбрал трёх новичков для «Ливерпуля»

Поговаривают, что следующим тренером «Ливерпуля» станет Рубен Аморим, хотя сам специалист опровергает слухи о договорённости с мерсисайдским грандом. Между тем, портал Goal рассказывает о том, что Аморим при назначении на «Энфилде» хочет взять с собой трёх игроков лиссабонского «Спортинга».

В этом списке находятся защитники Гонсалу Инасиу и Усман Диоманде, а также полузащитник.

22-летний Инасиу и 20-летний Диоманде оцениваются порталом Transfermarkt в 40 миллионов евро, а 24-летний Юлманд – в 30 миллионов евро.

Напомним, что Юрген Клопп объявил о решении покинуть «Ливерпуль» по завершению сезона ещё в январе.

Аморим рассказал правду на фоне слухов о том, что он заменит Клоппа