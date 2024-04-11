«Манчестер Сити» лидирует в гонке за Мусиалой

Атакующий полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала может сменить клубную прописку.

Как утверждает журналист Мигель Делани, «Манчестер Сити» очень заинтересован в трансфере 21-летнего футболиста. Сообщается, что на данный момент «горожане» опережают «Ливерпуль», «Барселону» и «ПСЖ» в борьбе за немецкого хавбека.

В текущем сезоне Мусиала принял участие в 34 матчах во всех турнирах, забил 12 мячей и записал на свой счет семь результативных передач.

Действующий трудовой договор с «Баварией» рассчитан до лета 2026 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость Мусиалы составляет 110 миллионов евро.