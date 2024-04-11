Гвардиола носит часы за 128 миллионов рублей

На днях в Лиге чемпионов проходил матч между «Реалом» и «Манчестер Сити». Команды не смогли выявить сильнейшего, забив по три гола – 3:3.

Журналисты Daily Mail обратили внимание на то, что на руке у рулевого «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы были часы элитного бренда Richard Mille. Эти часы создавались для известного теннисиста Рафаэля Надаля. Всего в мире существует только 50 версий таких часов.

Цена часов не может не удивлять – 1,1 миллиона фунтов. Это примерно 128 миллионов рублей по текущему курсу валют.

Ближайший матч «Манчестер Сити» проведёт в субботу, 13 апреля, - против «Лутон Таун» на своём поле.