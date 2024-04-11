«Барселона» хочет подписать форварда «Ливерпуля»

Будущее нападающего «Ливерпуля» Луиса Диаса остаётся неопределённым и обсуждаемым. Как сообщает TodoFichajes, ссылаясь на The Telegraph, 27-летний колумбиец интересен «Барселоне».

Финансовое положение «Барселоны» может стать камнем преткновения, ведь Диас будет стоить более 80 миллионов евро. Однако каталонцам может помочь желание колумбийца оказаться в их рядах.

В сезоне 2023/2024 Луис Диас поучаствовал в 42 матчах. В них нападающий записал на свой счёт 13 голов и 4 результативных паса на партнёров.

Добавим, что за «Ливерпуль» Диас играет с конца января 2022 года после трансфера из «Порту».