Уайт: «Я ненавижу проигрывать»

Защитник лондонского «Арсенала» Бен Уайт высказался о своём характере.

— Я ненавижу проигрывать. Когда я расстраивался, я злился, но я играл лучше, когда злился. Я пытаюсь использовать это в позитивном ключе, — приводит слова Уайта пресс-служба «канониров».

В нынешнем сезоне 26-летний футболист появился на поле в 43 матчах во всех турнирах, отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет пять результативных передач.

По итогам 31 тура «Арсенал» находится на вершине турнирной таблицы Английской премьер-лиги. В копилке команды Микеля Артеты 71 набранное очко.

14 апреля «Арсенал» примет дома «Астон Виллу». Начало поединка запланировано на 18:30 по мск.