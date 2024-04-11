В АПЛ офсайды будут определять быстрее

Клубы Английской премьер-лиги единогласно поддержали внедрение полуавтоматической технологии офсайда. Система начнёт использоваться на матчах чемпионата Англии в следующем сезоне. Ожидается, что технология будет готова к внедрению после одной из осенних пауз на матчи национальных сборах. Об этом сообщается на официальном сайте АПЛ.

Полуавтоматическая система позволит определять офсайды быстрее, поскольку будет отслеживаться точное положение футболистов.

Добавим, что за чемпионский титул Премьер-лиги в этом сезоне ведут борьбу три команды – «Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».