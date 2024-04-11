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Клубы АПЛ и Серии A следят за Фонсекой слухи

11 Апреля 2024 • 15:55 Комментировать
Лилль
...
Страсбург
21.04 16:00

Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека может сменить клубную прописку предстоящим летом. Об этом сообщает журналист Экрем Конур.

По информации источника, 51-летний специалист находится в шорт-листах английских и итальянских клубов.

Напомним, Фонсека возглавляет «Лилль» с лета 2022 года. В текущем сезоне клуб занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в своей копилке 49 очков. Отставание от идущего на третьей позиции «Монако» составляет всего три балла.

Отметим, что сегодня, 11 апреля, «Лилль» встретится в гостях с «Астон Вилой» в рамках 1/4 финала Лиги конференций. Начало — в 22:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию поединка.

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Евро-Футбол.Ру,
Лилль Паулу Фонсека

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