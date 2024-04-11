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Де Брёйне определил причину своего отравления перед матчем с «Реалом»

11 Апреля 2024 • 15:33 Комментировать
Манчестер Сити
...
Лутон Таун
1 1.09 X 11.00 2 20.00
13.04 17:00

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне узнал причину своего отравления перед матчем с мадридским «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. Напомним, бельгиец должен был выйти в стартовом составе, но из-за проблем с желудком его убрали из основы за несколько минут до начала матча.

Издание Daily Star сообщает: Кевин убеждён в том, что за день до игры съел нечто подозрительное в манчестерском отеле. Руководство «горожан» беспокоилось, что другие футболисты тоже могли пострадать от некачественной еды. Тем не менее, всё обошлось.

Ожидается, что де Брёйне сыграет против «Реала» в среду на «Этихад Стэдиум».

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