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Аморим рассказал правду на фоне слухов о том, что он заменит Клоппа

11 Апреля 2024 • 14:55 Комментировать

За последнее время в прессе появлялось много информации о будущем Рубена Аморима. Сообщалось даже о договорённости молодого специалиста с «Ливерпулем». Сам Аморим дал честный комментарий на этот счёт.

«Я не встречался с представителями «Ливерпуля» для собеседования. Нет никакого соглашения, это неправда. Я тренер «Спортинга», и я хочу побеждать здесь. Я не встречался с другими клубами, ничего не согласовано.

Хватит раздувать эту историю. Это последний раз, когда я говорю о своём будущем», - слова Аморима приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что «Ливерпуль» ищет нового тренера из-за предстоящего ухода Юргена Клоппа.

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Ливерпуль Спортинг Лиссабон Рубен Аморим ещё теги
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