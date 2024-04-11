«Арсенал» поборется с «Манчестер Юнайтед» за полузащитника «Вулверхэмптона»

Лондонский «Арсенал» поборется с «Манчестер Юнайтед» за полузащитника из «Вулверхэмптона». По информации от O Dia, «канониры» нацелились на Жоао Гомеса, который проводит впечатляющий сезон.

«Трансфермаркт» оценивает бразильского полузащитника в 28 миллионов евро, но «Вулверхэмптон» будет требовать больше. Пока неизвестно, кто является фаворитом в гонке за Жоао: «Арсенал» или «Манчестер Юнайтед».

Гомес перебрался в «Вулверхэмптон» в январе 2023 года из бразильского «Фламенго» за 18,7 миллионов евро. Полузащитник в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги отметился двумя голами и одним ассистом.