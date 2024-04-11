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Аканджи – о чемпионской гонке АПЛ: «Мы спокойны, у нас нет бессонных ночей»

11 Апреля 2024 • 13:51 Комментировать
Манчестер Сити
...
Лутон Таун
1 1.09 X 11.00 2 20.00
13.04 17:00

Центральный защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи поделился своими ожиданиями от исхода чемпионской гонки в Английской премьер-лиге. Напомним, за 7 туров до конца сезона команда Хосепа Гвардиолы отстаёт на одно очко от первой строчки.

«Всё хорошо, нам предстоит разыграть ещё много очков. Многое может случиться до конца сезона. Мы надеемся набрать максимум очков и стать чемпионами АПЛ в конце сезона. Сейчас мы спокойны, у нас нет бессонных ночей», – сказал Аканджи в беседе с Hypebeast.

В этом розыгрыше Английской премьер-лиги 28-летний Аканджи отметился двумя забитыми голами.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Мануэль Аканджи

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