Две звезды могут покинуть «Манчестер Юнайтед» - названы имена

«Манчестер Юнайтед» близок к расставанию с двумя звездными игроками. Как сообщает Talksport, ряды манкунианского гранда могут покинуть полузащитник Каземиро и защитник Рафаэль Варан.

Новый совладелец «красных дьяволов» Джим Рэтклифф хочет сделать ставку на молодежь в лице Майну, Гарначо и Хёйлунна. Также руководитель собирается пригласить новых футболистов в летнее трансферное окно.

Варан в нынешнем сезоне чемпионата Англии провел 21 матч, забил один гол и получил две желтые карточки. Каземиро поучаствовал в 18 встречах АПЛ, отметившись голом и двумя ассистами. В его пассиве пять желтых карточек.