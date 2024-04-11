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Ортега высказался о своём будущем в «Манчестер Сити»

11 Апреля 2024 • 11:55 Комментировать
Манчестер Сити
...
Лутон Таун
1 1.09 X 11.00 2 20.00
13.04 17:00

Голкипер «Манчестер Сити» Штефан Ортега высказался о ситуации со своим будущим. Напомним, у 31-летнего немца в конце следующего сезона истекает контракт с «горожанами».

«Моё будущее? Это не такая уж сложная тема. Я и моя семья очень комфортно чувствуем себя в Манчестере. Я выступаю за один из крупнейших клубов в мире. Аргументов против не так уж и много. Тем не менее, решение принимаю не только я. В процессе также участвует клуб. Сейчас я чувствую себя расслабленно», – цитирует Ортегу Sky Sport Germany.

Напомним, Штефан выходил в стартовом составе «Манчестер Сити» в последних нескольких матчах из-за травмы Эдерсона, но бразилец скоро должен вернуться в строй.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Штефан Ортега

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