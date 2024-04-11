Экс-нападающий «Баварии» может переехать в АПЛ - названо имя

Бывший форвард мюнхенской «Баварии» Джошуа Зиркзее, ныне выступающий в чемпионате Англии за «Болонью», может переехать на туманный Альбион. Об этом рапортуют журналисты Teamtalk.

По сведениям источника, в подписании футболиста заинтересована бирмингемская «Астон Вилла». Помимо «львов», в трансфере Зиркзее заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Арсенал». Трансферная стоимость игрока оценивается в 60-70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Серии А 22-летний нидерландец провел 29 матчей, отметившись десятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.