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Сане: «В матче с «Арсеналом» мы показали, что нас нельзя списывать со счетов»

11 Апреля 2024 • 11:34 Комментировать
Бавария
...
Кёльн
1 1.20 X 7.50 2 11.50
13.04 16:30

Нападающий «Баварии» Лерой Сане высказался насчёт ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала». Напомним, первая игра на «Эмирейтс» завершилась вничью 2:2.

«В матче с «Арсеналом» мы показали, что готовы выложиться на 100% до конца сезона. Нас нельзя списывать со счетов. На «Эмирейтс» мы очень тяжело работали. Это было выступление как раз уровня «Баварии». Мы должны точно так же провести ответный матч и постараться выиграть. Я настроен заработать путёвку в полуфинал на «Альянц Арене» с поддержкой болельщиков», – цитирует Сане журналист Тоби Альтшуль.

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Бавария Арсенал Лондон Лерой Сане ещё теги

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