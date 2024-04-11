Сане: «В матче с «Арсеналом» мы показали, что нас нельзя списывать со счетов»

Нападающий «Баварии» Лерой Сане высказался насчёт ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала». Напомним, первая игра на «Эмирейтс» завершилась вничью 2:2.

«В матче с «Арсеналом» мы показали, что готовы выложиться на 100% до конца сезона. Нас нельзя списывать со счетов. На «Эмирейтс» мы очень тяжело работали. Это было выступление как раз уровня «Баварии». Мы должны точно так же провести ответный матч и постараться выиграть. Я настроен заработать путёвку в полуфинал на «Альянц Арене» с поддержкой болельщиков», – цитирует Сане журналист Тоби Альтшуль.