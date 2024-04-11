Агуэро назвал своего любимого игрока - это не Месси

Экс-форвард каталонской «Барселоны» и «Манчестер Сити» Серхио Агуэро назвал своего любимого футболиста в настоящий момент.

«Кто сейчас мой любимчик? Это Фил Фоден», - передает слова аргентинца ESPN FC.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 23-летний полузащитник провел 30 поединков, в которых записал на свой счет 14 забитых мячей и семь результативных передач.

Срок действующего трудового соглашения между Фоденом и «горожанами» рассчитан до середины 2027 года. Рыночная стоимость английского полузащитника оценивается в 130 миллионов евро.