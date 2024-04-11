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Дюмфрис – трансферная цель для клуба АПЛ, цена вопроса – 30 миллионов евро

11 Апреля 2024 • 11:10 Комментировать
Арсенал
...
Астон Вилла
14.04 18:30

Правый защитник миланского «Интера» Дензел Дюмфрис является трансферной целью для клуба из Английской премьер-лиги. По информации от Calciomercato, нидерландец интересен «Астон Вилле».

Источник сообщает, что «Интер» летом будет требовать за Дюмфриса 30 миллионов евро компенсации. «Нерадзурри» согласились сделать скидку, учитывая, что у нидерландца летом 2025 года истекает контракт с итальянским клубом.

27-летний Дюмфрис в этом розыгрыше Серии А записал на свой актив три гола четыре результативные передачи. Нидерландец выступает за команду Симоне Индзаги с лета 2021 года, когда перебрался из ПСВ Эйндховен.

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Интер Милан Астон Вилла Дензел Дюмфрис трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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