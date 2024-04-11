Гвардиол – о Модриче: «Было приятно видеть, как капитан моей сборной играет против меня»

Защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол прокомментировал встречу с полузащитником мадридского «Реала» Лукой Модричем в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу». Игра закончилась вничью 3:3, а Гвардиолу удалось отличиться красивым голом с дальней дистанции.

«Для меня это очень много значит. Было приятно видеть, как капитан моей сборной играет против меня. У меня была такая же возможность в прошлом сезоне в составе «РБ Лейпцига», но я остался на скамейке запасных. Было приятно встретиться с Лукой. Я знаю, что Модрич стареет, но он всё ещё чувствует себя хорошо», – цитирует Гвардиола Madrid Xtra.