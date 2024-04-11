«Манчестер Юнайтед» положил глаз на звезду «Милана»

«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с летним трансфером одного из лучших футболистов итальянской Серии А. Речь идёт о нападающем «Милана» Рафаэле Леау, который и ранее был связан с клубами из Английской премьер-лиги.

По информации от Fichajes, Леау действительно интересен руководству манкунианцев. Правда, ситуацию с его возможным трансфером усложняет наличие отступных в размере сумасшедшей суммы – 135 миллионов евро.

24-летний Леау в этом розыгрыше итальянской Серии А записал на свой актив 6 голов и 8 результативных передач. В остальных турнирах португальский футболист забил 6 мячей и отдал 2 ассиста.