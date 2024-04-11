Тони будет доступен на рынке за 47 миллионов евро, два лондонских клуба проявляют интерес

Нападающий «Брентфорда» Айвен Тони всё ещё может покинуть команду Томаса Франка в летнее трансферное окно. Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, англичанин будет доступен на трансферном рынке за 47 миллионов евро – это почти в два раза меньше той суммы, которую «Брентфорд» требовал за игрока несколько месяцев назад.

Источник отмечает, что в услугах Тони по-прежнему заинтересованы два лондонских клуба – «Челси» и лидер Английской премьер-лиги в лице «Арсенала». Пока неизвестно, какая из этих команд лидирует в гонке.

В этом розыгрыше чемпионата Англии 28-летний Тони забил 4 гола в 13 матчах.