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Тони будет доступен на рынке за 47 миллионов евро, два лондонских клуба проявляют интерес

11 Апреля 2024 • 10:25 Комментировать
Брентфорд
...
Шеффилд Юнайтед
1 1.43 X 5.00 2 6.60
13.04 17:00

Нападающий «Брентфорда» Айвен Тони всё ещё может покинуть команду Томаса Франка в летнее трансферное окно. Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, англичанин будет доступен на трансферном рынке за 47 миллионов евро – это почти в два раза меньше той суммы, которую «Брентфорд» требовал за игрока несколько месяцев назад.

Источник отмечает, что в услугах Тони по-прежнему заинтересованы два лондонских клуба – «Челси» и лидер Английской премьер-лиги в лице «Арсенала». Пока неизвестно, какая из этих команд лидирует в гонке.

В этом розыгрыше чемпионата Англии 28-летний Тони забил 4 гола в 13 матчах.

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Челси Арсенал Лондон Брентфорд айвен тони трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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