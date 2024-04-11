Клопп: «После «Ливерпуля» я не планирую продолжать карьеру тренера»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о своем будущем. В конце нынешнего сезона немецкий специалист покинет пост главного тренера мерсисайдского клуба.

«После ухода я не планирую продолжать карьеру тренера. Лучше спросите меня об этом через год, но сейчас – нет», - передает слова специалиста Sports Brief.

Клопп занимает пост рулевого «Ливерпуля» с 2015 года. Под его руководством мерсисайдцы стали чемпионами Премьер-лиги и выиграли Лигу чемпионов УЕФА. В январе Юрген объявил, что покинет команду по окончании сезона-2023/2024.

В четверг, 11 апреля, «красные» поведут первый матч с «Аталантой» в рамках ¼ финала Лиги Европы.