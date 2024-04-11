Скоулз раскритиковал тренировки «Манчестер Юнайтед»

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз публично выразил своё недовольство тренировками команды, обратив особое внимание на то, что футболисты занимались в капюшонах.

По словам ветерана, этот аксессуар одежды не позволяет тренироваться в полную силу. При этом Скоулз отметил, что в плохую погоду можно использовать шапки и перчатки, но капюшоны будут лишь мешать игрокам. Об этом он написал в своей соцсети.

Добавим, что в текущем сезоне «МЮ» после 31 матча идет на шестом месте в турнирной таблице. В своём последнем матче манкунианцы смогли добиться ничейного результата с «Ливерпулем», лишив команду Юргена Клоппа единоличного лидерства.