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Скоулз раскритиковал тренировки «Манчестер Юнайтед»

11 Апреля 2024 • 09:05 Комментировать
Борнмут
...
Манчестер Юнайтед
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13.04 19:30

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз публично выразил своё недовольство тренировками команды, обратив особое внимание на то, что футболисты занимались в капюшонах.

По словам ветерана, этот аксессуар одежды не позволяет тренироваться в полную силу. При этом Скоулз отметил, что в плохую погоду можно использовать шапки и перчатки, но капюшоны будут лишь мешать игрокам. Об этом он написал в своей соцсети.

Добавим, что в текущем сезоне «МЮ» после 31 матча идет на шестом месте в турнирной таблице. В своём последнем матче манкунианцы смогли добиться ничейного результата с «Ливерпулем», лишив команду Юргена Клоппа единоличного лидерства.

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Евро-Футбол.Ру,
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