Центральный защитник «Ювентуса» Дин Хейсен может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге.

18-летний футболист проводит текущий сезон в аренде в «Роме», где регулярно получает игровую практику. В «Ювентусе» молодому испанцу вряд ли смогут гарантировать место в основе, поэтому тот, вероятно, будет продан с целью улучшения финансовой ситуации в клубе. Как уже сообщалось ранее, интерес к Хейсену проявляет английский «Ньюкасл». По данным Gazzetta dello Sport, покупка восходящей звезды может обойтись «сорокам» примерно в 30 млн евро – столько, как ожидается, запросит за центрбека «старая синьора» в летнее трансферное окно.

Согласно оценке экспертов Transfermarkt, стоимость Дина Хейсена составляет 10 млн евро.