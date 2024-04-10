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«Астон Вилла» установила ценник на Дугласа Луиса, который интересен грандам Премьер-лиги

10 Апреля 2024 • 23:46 Комментировать
Арсенал
...
Астон Вилла
14.04 18:30

Полузащитник «Астон Виллы» Дуглас Луис может быть продан за крупную сумму в летнее трансферное окно.

Слухи об уходе бразильца ходили ещё в январе, однако игрок остался в клубе. Тем не менее, по данным различных источников, летом за 25-летнего хавбека вновь будут готовы побороться гранды Премьер-лиги и других ведущих европейских чемпионатов. Согласно сведениям Goal, «Астон Вилла» запросит за свою звезду 85 млн фунтов стерлингов (почти 100 млн евро).

Интерес к Дугласу Луису приписывался лондонскому «Арсеналу», «Барселоне» и «Ливерпулю». Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 70 млн евро.

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АРСЕНАЛ АСТОН ВИЛЛА
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