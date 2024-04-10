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«Бавария» поспорит с английскими грандами за полузащитника, оценённого в 70 млн евро

10 Апреля 2024 • 22:44 Комментировать
Бавария
...
Кёльн
13.04 16:30

Полузащитник «Порту» Алан Варела попал в сферу интересов ряда грандов ведущих европейских чемпионатов.

Как уже сообщалось ранее, аргентинец находится на радарах у представителей Английской премьер-лиги. По информации O Jogo, «Бавария» пополнила число претендентов на 22-летнего игрока. Мюнхенцам предстоит выдержать конкуренцию со стороны, «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуля» и «Челси», также за хавбеком следит мадридский «Атлетико».

В контракте Алана Варелы с «Порту» прописан пункт отступных на сумму в 70 млн евро. В текущем сезоне футболист провёл 36 поединков за «драконов», записав на свой счёт два забитых мяча и три результативных паса.

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Евро-Футбол.Ру,
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