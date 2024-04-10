Нападающий «Барселоны» Ансу Фати, выступающий за «Брайтон» на правах аренды, в следующем сезоне может оказаться в новом клубе.

Как недавно стало известно, «чайки» не заинтересованы в сохранении 21-летнего игрока, также для испанца вряд ли найдётся место в составе «Барселоны». Согласно сведениям Diario AS, подписание Фати всерьёз рассматривает «Севилья». Андалусийский клуб готов обсудить с «сине-гранатовыми» возможность аренды молодого футболиста до конца сезона-2024/25.

Ансу Фати провёл 24 матча за «Брайтон», став автором четырёх забитых мячей и одной результативной передачи. Контракт форварда с «Барселоной» рассчитан до 2027 года.