Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп: Против «Манчестер Юнайтед» провели два отличных матча и просто не победили

10 Апреля 2024 • 22:08 Комментировать
Манчестер Юнайтед
2:2
Ливерпуль

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп дал свой очередной комментарий после ничейного исхода матча против «Манчестер Юнайтед».

Напомним, встреча прошла на прошлых выходных в рамках 32-го тура АПЛ и завершилась вничью со счётом 2:2. В марте подопечные Клопп уступили «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии со счётом 3:4.

- Это две странных игры. Два раза за три недели мы ездили к ним в гости и провели два отличных матча, но просто не выиграли. Поражение в Кубке Англии – безумие, но есть то, что есть, это футбол. Потом мы сыграли вничью и заработали один балл. Даже если бы мы проиграли, мы бы остались в чемпионской гонке, - сказал Клопп в интервью Eurosport.

«Ливерпуль» имеет в своём активе 71 очко и находится на второй строчке в таблице чемпионата Англии. Команда Клоппа отстаёт от лидирующего «Арсенала» по дополнительным показателям.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Юнайтед Юрген Клопп ещё теги

Новости по матчу

08 Апреля
15:14
Тен Хаг ответил на вопрос о состоянии Эванса и Варана
09:30
Издевательство над Мбаппе, спасение от Салаха и скандалище в Турции 1
07 Апреля
22:08
«Ливерпуль» установил рекорд, нанеся 62 удара в двух матчах против «Манчестер Юнайтед»
21:44
Тен Хаг оценил игру 19-летнего Камбвала в матче с «Ливерпулем»
21:39
Клопп: «С такой игрой «Манчестер Юнайтед» проиграет «Арсеналу» - я уверен» 2
21:22
Онана использовал вазелин как смазку во время матча с «Ливерпулем»
20:33
Тен Хаг после ничьей с «Ливерпулем»: «Я горд - вы видите, как мы прогрессируем»
20:27
Ван Дейк – о ничьей с «Манчестер Юнайтед»: «Мы сами виноваты»
20:17
Клопп: «Когда после матча прошло 10-15 минут, я могу сказать, что результат меня устраивает»
20:10
Майну: «Тен Хаг сказал: «Вернитесь в игру»
20:04
Клопп дал комментарий после ничьей с «Манчестер Юнайтед»
19:56
«Я разочарован»: Майну высказался после ничьей с «Ливерпулем»
19:46
Тен Хаг в порядке – ни разу не проигрывал «Ливерпулю» дома
19:41
Майну вошёл в историю «Манчестер Юнайтед»
19:38
Салах побил интересный рекорд Джеррарда в АПЛ 1
19:27
Теперь «Манчестер Юнайтед» устроил обмен ударами с «Ливерпулем», убрав Клоппа с вершины АПЛ 6
18:55
Владелец «Манчестер Юнайтед» пришёл на матч против «Ливерпуля» с известным тренером
18:49
«Манчестер Юнайтед» ни разу не пробил за тайм домашнего матча АПЛ – такого не было больше восьми лет
17:00
«Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль»: где смотреть прямую трансляцию онлайн - 2:2
16:32
«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» объявили составы на классическую битву в АПЛ
15:34
Не только «Ливерпуль»: На де Дзерби претендует ещё один топ-клуб АПЛ
11:37
Прогноз и ставка от Дениса Казанского на матч Манчестер Юнайтед – Ливерпуль АПЛ – 7 апреля 2024
09:30
Клопп против тен Хага: Вероятные составы «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» на очную битву в АПЛ
02:23
Манчестер Юнайтед - Ливерпуль: где смотреть прямую трансляцию онлайн
06 Апреля
23:10
В «Манчестер Юнайтед» могут ввести необычный запрет
18:15
Судьбу тен Хага решат позже
16:38
В «Манчестер Юнайтед» сменится спортивный директор
15:58
Прогноз на точный счёт матча Манчестер Юнайтед — Ливерпуль АПЛ — 7 апреля 2024
14:44
Человеческие останки обнаружены около базы академии «Манчестер Юнайтед» 1
13:48
«Манчестер Юнайтед» может оставить тен Хага, так как не видит достойных кандидатов ему на замену
10:52
«Болонья» повесила внушительный ценник на Зиркзее, который интересен топ-клубам АПЛ и Серии А
02:53
«Ливерпуль» может договориться с новым тренером уже в ближайшие дни
02:24
Английские гранды готовы побороться с «Ювентусом» за тренера Мотту
00:47
Бесплатный прогноз и ставка на матч Манчестер Юнайтед — Ливерпуль АПЛ — 7 апреля 2024
05 Апреля
19:05
Тен Хаг: «Вы увидите наш характер» 3
18:31
Ван Дейк назвал самых сложных соперников в карьере, не упомянув Роналду 4
16:48
Тен Хаг высказался о мотивации Рэшфорда 1
16:43
Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» может обыгрывать лучшие команды АПЛ и Европы
16:22
Тен Хаг – о матче с «Ливерпулем»: «Нам нужно воспользоваться энергией от гнева»
16:11
Клопп – о матче с «Манчестер Юнайтед»: «Хорошая новость в том, что на этот раз не будет дополнительных 30 минут»
16:07
Клопп дал комментарий о чемпионской гонке в АПЛ
11:51
Тен Хаг: «За 5 дней мы потеряли 5 очков, это недопустимо»
09:57
Фердинанд – о матче «Челси» – «Манчестер Юнайтед»: «Это была словно баскетбольная игра»
02 Апреля
10:06
«Бавария» и английский топ-клуб всё ещё интересуются Фримпонгом
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Грилиш назвал единственного игрока, которому Гвардиола разрешал всё Три игрока «Манчестер Сити» не полетят в Мадрид на матч с «Реалом» Стало известно, кто в «Спартаке» выступает за немедленное увольнение Абаскаля Только два варианта: Куда перейдёт Холанн из «Манчестер Сити» Гвардиола назвал одно преимущество «Манчестер Сити» над «Реалом» «ПСЖ» хочет подписать звезду «Барселоны» с ценником в 1 миллиард евро «Реал» может купить звезду «Арсенала» - цена 95 миллионов евро Гвардиола высказался о ничьей 3:3 с «Реалом» Мостовой спрогнозировал точный счёт в матче «Реал» - «Манчестер Сити» «Манчестер Сити» готовит громкий трансфер – клуб договорился с полузащитником
Ляп Лунина, красота Гвардиола и шесть голов: «Реал» и «Манчестер Сити» жахнули убойную ничью на «Бернабеу» «Реал» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 «ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Роналду после «Реала» потерял авторитет: как португалец пылит в никому не интересной лиге Услуги Бердыева были предложены «Спартаку» «Бавария» забила два за два удара в створ и увезла ничью из Лондона – «Арсенал» отыгрался в концовке Хет-трик Палмера с контрольным выстрелом на 102-й минуте: «Манчестер Юнайтед» и «Челси» устроили сумасшестиве в АПЛ Игрок «Ювентуса»: «Не буду мыть руку, которую пожал Месси» Искусственный интеллект высчитал, в каком году «Зенит» выиграет Лигу чемпионов Роналду кулаком замахнулся на судью
Спортивные новости
Медведев расправился с Монфисом и сыграет с Хачановым в третьем круге турнира в Монте-Карло «Автомобилист», проигрывая по ходу матча 0:3, выиграл у «Металлурга» и сравнял счёт в серии Джокович разгромил Сафиуллина во втором круге турнира в Монте-Карло Крикунов: «Молодым нужно доверять! Когда они раскроются, то это станет фундаментом команды не на один год» Каменский рассказал, как на игру «Локомотива» повлияет уверенная победа в полуфинале КХЛ над «Трактором» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Апреля
22:44 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» поспорит с английскими грандами за полузащитника, оценённого в 70 млн евро
22:21 · Англия. Премьер-лига
«Севилья» всерьёз нацелилась на игрока «Барселоны» слухи
22:08 · Англия. Премьер-лига
Клопп: Против «Манчестер Юнайтед» провели два отличных матча и просто не победили
21:29 · Англия. Премьер-лига
Сразу три важных игрока «Ливерпуля» вернулись в общую группу
19:30 · Англия. Премьер-лига
Хаби Алонсо признался, что хочет попробовать себя в АПЛ
19:20 · Англия. Премьер-лига
Гвардиол рассказал, почему выбрал «Манчестер Сити»
15:26 · Англия. Премьер-лига
Биссума оценил, как «Тоттенхэм» проводит этот сезон
15:06 · Англия. Премьер-лига
Анри: «Сейчас именно Фоден тащит «Манчестер Сити» на своих плечах»
14:51 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, кто будет решать судьбу тен Хага в «Манчестер Юнайтед» слухи
14:28 · Англия. Премьер-лига
Два клуба АПЛ следят за защитником «Униона» слухи
13:52 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нацелился на вингера «Вулверхэмптона»
13:44 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Нам очень повезло, что Йошко Гвардиол смог сыграть, иначе было бы очень трудно»
12:55 · Англия. Премьер-лига
Энцо Фернандес: «Я стараюсь вернуть ту версию себя, которая была на чемпионате мира»
12:35 · Англия. Премьер-лига
«РБ Лейпциг» может продать игрока в АПЛ за 70 миллионов евро
11:40 · Англия. Премьер-лига
Видич: «Перед этим сезоном я не исключал, что «Манчестер Юнайтед» будет бороться за титул АПЛ»
Все новости
Рекомендуем