Клопп: Против «Манчестер Юнайтед» провели два отличных матча и просто не победили

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп дал свой очередной комментарий после ничейного исхода матча против «Манчестер Юнайтед».

Напомним, встреча прошла на прошлых выходных в рамках 32-го тура АПЛ и завершилась вничью со счётом 2:2. В марте подопечные Клопп уступили «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии со счётом 3:4.

- Это две странных игры. Два раза за три недели мы ездили к ним в гости и провели два отличных матча, но просто не выиграли. Поражение в Кубке Англии – безумие, но есть то, что есть, это футбол. Потом мы сыграли вничью и заработали один балл. Даже если бы мы проиграли, мы бы остались в чемпионской гонке, - сказал Клопп в интервью Eurosport.

«Ливерпуль» имеет в своём активе 71 очко и находится на второй строчке в таблице чемпионата Англии. Команда Клоппа отстаёт от лидирующего «Арсенала» по дополнительным показателям.