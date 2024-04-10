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Сразу три важных игрока «Ливерпуля» вернулись в общую группу

10 Апреля 2024 • 21:29 Комментировать

Юрген Клопп, главный тренер «Ливерпуля» сообщил о восстановлении от травм и возвращении в общую группу трёх важных игроков клуба – голкипера Алиссона Бекера, защитника Трента Александера-Арнольда и Диогу Жоты. Все они не играли из-за повреждений ещё с февраля, пишет Evening Standard.

Тем не менее, далеко не факт, что эти три игрока смогут помочь «красным» в грядущей игре против «Аталанты» в рамках Лиги Европы. Но каждый из них может оказаться в заявке на игру.

Напомним, что «Ливерпуль» сражается за чемпионство в Англии и идёт на втором месте. В Лиге Европы коллектив Клоппа дошёл до четвертьфинала, из Кубка Англии выбыл, а в феврале взял Кубок лиги.

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Ливерпуль Юрген Клопп Диогу Жота Трент Александер-Арнольд Алиссон Бекер ещё теги
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