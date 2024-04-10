Сразу три важных игрока «Ливерпуля» вернулись в общую группу

Юрген Клопп, главный тренер «Ливерпуля» сообщил о восстановлении от травм и возвращении в общую группу трёх важных игроков клуба – голкипера Алиссона Бекера, защитника Трента Александера-Арнольда и Диогу Жоты. Все они не играли из-за повреждений ещё с февраля, пишет Evening Standard.

Тем не менее, далеко не факт, что эти три игрока смогут помочь «красным» в грядущей игре против «Аталанты» в рамках Лиги Европы. Но каждый из них может оказаться в заявке на игру.

Напомним, что «Ливерпуль» сражается за чемпионство в Англии и идёт на втором месте. В Лиге Европы коллектив Клоппа дошёл до четвертьфинала, из Кубка Англии выбыл, а в феврале взял Кубок лиги.