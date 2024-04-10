Хаби Алонсо признался, что хочет попробовать себя в АПЛ

Хаби Алонсо порассуждал о своей карьере и заявил, что был бы не против однажды поработать в Английской премьер-лиге.

«На данном этапе у меня есть дела. Но я молодой тренер и однажды поработать в Премьер-лиге – очень хорошая идея. Это очень захватывающий турнир с огромным числом выдающихся игроков», - говорит Хаби на пресс-конференции перед матчем «Байера» с представителем АПЛ – «Вест Хэмом».

Напомним, что «Байер» и «Вест Хэм» встречаются в четверг в рамках первого матча четвертьфинала Лиги Европы.

Ранее Алонсо анонсировал выход в старте форварда, который много забивал в первой части сезона, но зиму провёл в лазарете.