Гвардиол рассказал, почему выбрал «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол ответил на вопрос, почему перешёл в стан «горожан».

— Причина, по которой я хотел присоединиться к клубу, заключается в том, что я хочу побеждать. Я более чем счастлив быть частью этого клуба и, конечно же, забить свой первый гол, — приводит слова Гвардиола Man City International.

Напомним, хорватский футболист выступает за «Манчестер Сити» с прошлого лета. За это время он принял участие в 33 матчах во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну результативную передачу.

Добавим, что дебютный мяч Гвардиол забил в минувшем матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (3:3).