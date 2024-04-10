Биссума оценил, как «Тоттенхэм» проводит этот сезон

Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Ив Биссума оценил нынешний сезон в исполнении «шпор». Напомним, команда Анге Постекоглу сейчас занимает четвёртое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, опережая пятую «Астон Виллы» за счёт лучшей разницы мячей.

«Этот сезон начался очень хорошо. Затем мы были ограничены из-за большого количества травм и дисквалификаций. Подобные вещи поставили нас в затруднительное положение. Иногда я допускаю ошибки, потому что я не идеален и всё ещё учусь. Я знаю, что всё ещё впереди, но я счастлив и наслаждаюсь своей ролью в команде», – цитирует Биссума The Spurs Express.