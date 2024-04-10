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Анри: «Сейчас именно Фоден тащит «Манчестер Сити» на своих плечах»

10 Апреля 2024 • 15:06 Комментировать
Манчестер Сити
...
Лутон Таун
13.04 17:00

Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри оценил влияние Фила Фодена на игру «Манчестер Сити». Вчера англичанин забил гол в ворота мадридского «Реала» и помог своей команде увезти ничью 3:3 из «Сантьяго Бернабеу». Через неделю «горожане» встретятся с «Реалом» в ответном четвертьфинале Лиги чемпионов на своём поле.

«Учитывая форму Эрлинга Холанна и травмы Кевина де Брёйне, сейчас именно Фоден тащит «Манчестер Сити» на своих плечах. Теперь мы можем говорить о Филе как о футболисте мирового уровня», – цитирует Анри Football Tweet.

Фоден в этом сезоне отметился 22 голами и 10 результативными передачами во всех турнирах.

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Манчестер Сити Тьерри Анри Фил Фоден ещё теги

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