Будущее нидерландского специалиста Эрика тен Хага на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед» находится под вопросом.

Как утверждает журналист ESPN Роб Доусон, владелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф уже не особо верит в тен Хага, однако он не планирует принимать участие в определении будущего нидерландца. По данным источника, решение будет принято новой руководящей командой: Дэном Эшвартом и Джейсоном Уилкоксом.

По итогам 31 сыгранного тура «Манчестер Сити» занимает шестое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. В копилке подопечных тен Хага 49 набранных очков.